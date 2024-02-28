Сенат Франции проголосовал за закрепление права на аборт в конституции

Президент республики Эмманюэль Макрон теперь должен созвать в Версале 4 марта съезд обеих палат для окончательного голосования по этому вопросу

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Франции вслед за Национальным собранием (нижняя палата) проголосовал за закрепление права женщин на аборт в конституции страны. Трансляция голосования велась парламентским телеканалом Public Senat.

Из 339 сенаторов, присутствовавших в зале, 267 проголосовали за эту поправку, против высказались 50. "Мы станем первой страной в мире, закрепившей в конституции право женщин распоряжаться своим телом", - отметил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, комментируя итоги заседания.

Теперь президент Франции Эмманюэль Макрон созовет в Версале 4 марта съезд обеих палат для окончательного голосования по этому вопросу. Для утверждения поправки требуются голоса 3/5 парламентариев.

О намерении внести на рассмотрение парламента вопрос закрепления в конституции страны права женщин на аборт Макрон заявил в октябре 2023 года. По оценке телеканала BFMTV, поправка носит скорее символический характер и не "изменит подход женщин к абортам". Закон, разрешающий аборты во Франции, был принят в 1975 году. Он позволяет любой женщине вне зависимости от ее гражданства в течение первых 14 недель беременности обратиться к врачу для ее прерывания.