На Камчатке из-за пурги закрыли дорогу до аэропорта

Речь идет об Усть-Камчатском муниципальном районе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Движение по дороге от Рыбоконсервного завода - 66 до аэропорта Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района Камчатки ограничено из-за непогоды, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Утром 29 февраля ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге местного значения "Рыбоконсервный завод - 66 - аэропорт Крутоберегово" Усть-Камчатского муниципального района. Дорогу закрыли в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками и сильным ветром. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии дороги будет дана дополнительно", - говорится в сообщении.

Во власти циклона районы Камчатки оказались 28 февраля, в акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение, ночью 29 февраля фиксировались штормовые порывы ветра.

Усть-Камчатский муниципальный район находится на востоке Камчатки, на его территории работают несколько крупных рыбоперерабатывающих предприятий.