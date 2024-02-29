В Приморье из-за гололеда закрыли для грузовиков Находкинский перевал

Дорогу очищают от снега и обрабатывают реагентами

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля. /ТАСС/. Находкинский перевал в Приморском крае временно закрыт для большегрузного транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса. Проводится обработка дороги реагентами.

"Временно ограничен проезд для большегрузного транспорта на участке 135-141-й км дороги Артем - Находка - порт Восточный. Идет очистка от снега и обработка реагентами", - сообщили в министерстве.

По данным администрации Находки, междугородние автобусные рейсы пока не отменены. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, за последние 12 часов в Приморье осадков почти не наблюдалось, при этом отмечаются гололедные явления в разных районах.

Находкинский перевал соединяет Находку с остальным побережьем юга Приморья, включая города Фокино и Большой Камень. Альтернативная дорога до Владивостока проходит в сотнях километров севернее через Партизанск.