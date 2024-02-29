Судно "Анатолий Чернеев" начнет осуществлять перевозки с Камчатки на остров Парамушир

Рейсы будут регулярными

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Новое грузопассажирское судно "Анатолий Чернеев" с 1 марта начинает осуществлять регулярные рейсы из Петропавловска-Камчатского в город Северо-Курильск на острове Парамушир. Время в пути составит 19 часов в одну сторону, сообщает пресс-служба правительства Камчатки.

"Судно было построено по поручению президента России для обеспечения регулярного транспортного сообщения между Командорами, Северо-Курильском и Петропавловском-Камчатским. В весенний период рейсы будут осуществляться еженедельно по вторникам из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск и по средам в обратном направлении. В летний и осенний период количество рейсов может быть увеличено. Время в пути составит 19 часов в одну сторону. Кроме перевозки пассажиров в комфортабельных каютах, на судне "Анатолий Чернеев" есть возможность доставки на Парамушир на регулярной основе различных грузов, в том числе в 20- и 40-футовых контейнерах и рефконтейнерах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до запуска судна, доставка скоропортящихся продуктов в Северо-Курильск осуществлялась стихийно, чаще всего через порт Корсаков. Планируется, что в соседний регион будут доставляться различные грузы, в том числе автомобили и стройматериалы, которые до этого завезти на остров было проблематично. Для пассажиров предусмотрены 15 двухместных кают, комната матери и ребенка, 3 двухместные каюты класса "полулюкс" и 1 "люкс". Для экипажа имеется 12 оборудованных всем необходимым кают. Во всех жилых помещениях обустроены санузлы с душем. На судне есть столовая, комната отдыха с детской игровой зоной, тренажерный зал, бассейн, баня и прогулочная палуба, большой камбуз, общая система кондиционирования.