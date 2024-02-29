Психолог связала веру в приметы про 29 февраля с высокой тревожностью у людей

Для понижения общего уровня тревоги Елена Пояркова порекомендовала больше отдыхать, заботиться о себе, а также по возможности меньше смотреть новости

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Приметы, что 29 февраля - неудачный день и високосный год в целом несчастливый, основаны на повышенном уровне тревожности у людей, которую нужно привязать к чему-то конкретному. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала практикующий психолог Елена Пояркова.

"Человек, когда он встревожен, склонен цепляться к какой-то магии, к чему-то необычному. Даже если какой-то предыстории нет, то просто, это случается раз в четыре года, год високосный. Для человека, у которого базовый уровень тревожности невысокий, он может вообще на это не обратить внимания. Но если человек беспокоится, он как бы ищет, как можно объяснить, что не так. В этом случае 29 февраля это что-то необычное, что надо пережить, контейнируя свои эмоции в эту дату. Таким образом, если мы ее переживем, значит, что мы освободились от части этой тревоги. Конечно, в самой дате ничего такого нет, но человеку важно привязать к ней эту свою тревогу", - рассказала Пояркова.

Для понижения общего уровня тревоги психолог рекомендовала больше отдыхать и заботиться о себе, по возможности меньше смотреть новости. "Это все идет из-за того, что нужно справиться с какой-то тревогой внутри человека. Если человек спокоен, то нет разницы какое сегодня число", - добавила она.