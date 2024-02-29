Сальдо заявил, что останки князя Потемкина хранятся в Херсонской области

Они будут возвращены в Херсон сразу после освобождения города, отметил губернатор

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Останки государственного деятеля Григория Потемкина "в целости и сохранности" хранятся на территории Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы их [останки Потемкина] вывезли, как и памятник Потемкину тоже, который восстановленный. Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области", - сказал он.

По его словам, останки Потемкина будут возвращены в Херсон сразу после освобождения города.

В конце октября 2023 года Сальдо сообщал, что останки князя Потемкина, который был похоронен на территории Екатерининского собора Херсона, вывезли из города. Кроме того, был эвакуирован памятник князю, стоявший на одной из площадей в центре города.

Григорий Потемкин (1739-1791) на протяжении почти двадцати лет был самым деятельным сподвижником императрицы Екатерины Великой. Он играл ведущую роль в разработке императрицей геополитических программ, самой амбициозной из которых стал "Греческий проект", предполагавший возрождение Византийской империи. Именно стараниями Потемкина удалось добиться мирного присоединения Крыма к российскому государству в 1783 году.