В Хабаровском крае 6 марта проверят систему оповещения населения

Сработают более 500 сирен и выносных акустических устройств

ХАБАРОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Проверка готовности региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях пройдет в 89 населенных пунктах Хабаровского края 6 марта, сообщили в правительстве региона. Это будет первая проверка в 2024 году.

"Жителей и гостей края просим соблюдать спокойствие, звук сирен означает сигнал "Внимание всем". При его поступлении каждый должен включить телевизор или радиоприемник и прослушать сообщение диктора. В реальной ситуации при возникновении ЧС или иной угрозы в сообщении диктора будут озвучены пошаговые инструкции", - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

В 10:40 (03:40 мск) по всему краю сработает более 500 сирен и выносных акустических устройств. Проверка продлится 5 минут. В течение минуты по всем каналам, входящим в первый мультиплекс, будет передаваться предупредительное сообщение о проверке. После дикторы теле- и радиокомпаний сообщат, что плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена.

Система оповещения в крае предназначена в первую очередь для оповещения о природных и техногенных катастрофах, военных конфликтах и других событиях, представляющих опасность для населения. 535 конечных устройств региональной системы оповещения установлены в 89 населенных пунктах края, из них только в городе Хабаровске - 274 устройства. Все это позволяет охватить 91% населения края централизованным оповещением. Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, последние несколько лет в регионе шла поэтапная реконструкция системы, в прошлом году в крае начали ее дальнейшую модернизацию для расширения охвата оповещения населения.

Следующий этап проверки запланирован на 3 октября.