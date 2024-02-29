На Сахалине завершается гастрономический фестиваль "Наважный фест"

В мероприятии приняли участие 18 островных заведений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Ежегодный гастрономический фестиваль "Наважный фест" в четверг завершается в Южно-Сахалинске. На протяжении полумесяца 18 островных заведений угощали посетителей блюдами из корюшки и наваги по новым авторским рецептам, сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

"Сегодня на Сахалине завершается ежегодный гастрономический фестиваль "Наважный фест". В этом году мероприятие стало настоящим гастрономическим праздником для региона. В преддверии самого фестиваля в регионе впервые прошел "Гастрокэмп Сахалин - 2024", в рамках которого приехавшие именитые шеф-повара помогали нашим местным шефам доработать рецептуру блюд. Потом в течение двух недель местные жители и гости острова активно пробовали и оценивали их совместную работу", - рассказал собеседник агентства.

По словам министра, о фестивале он слышал только положительные отзывы. Он отметил, что мероприятие 2024 года отличается особым разнообразием в подаче привычной для дальневосточников наваги и корюшки. К примеру, гостей фестиваля удивили хинкали с корюшкой, заливное и мороженое с суфле из наваги.

"Мы с семьей успели также посетить несколько заведений и остались очень довольны. Важно, что интерес к подобным мероприятиям растет не только у жителей и гостей острова, но и у бизнеса. Заведения с удовольствием присоединяются к фестивалям, прорабатывая не только рецептуру блюд, но и улучшая подачу, а также сервис, что очень важно для развития гастрономического туризма у нас на островах", - отметил Лазарев.

Мнение рестораторов

В пресс-службе министерства туризма региона ТАСС сообщили, что сами владельцы заведений и шеф-повара положительно оценили проведение подобных гастрономических мероприятий на Сахалине. Еще одной мотивацией для них стало, что в 2024 году на фестивале предусмотрели голосование. Посетители могли оценить не только само блюдо или сет, но и сервис заведений. Через неделю планируется подвести итоги голосования и наградить заведения в различных номинациях.

О фестивале

В 2024 году традиционный фестиваль "Наважный фест" впервые организован в новом формате - с проведением еще одного мероприятия "Гастрокэмп Сахалин - 2024". С 5 по 10 февраля команда шеф-поваров мирового уровня под руководством президента Международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана совершенствовала рецептуру блюд местных заведений-участников мероприятия. За работой профессионалов могли наблюдать все желающие, результат смогли оценить посетители "Наважного феста". Завершился гастрокэмп гастро-шоу с приготовлением кулебяки по-сахалински, объединившей черты русской, корейской и японской кухни.

"Наважный фест" - фестиваль авторских блюд, который проходит в Сахалинской области четвертый год. Организатором выступает Сахалинский туристско-информационный центр при поддержке Министерства туризма Сахалинской области и региональной ассоциации кулинаров и рестораторов "Сакура". В 2023 году в фестивале приняли участие 16 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска.