В Якутии задержали сбытчика более 1,6 кг золота

Мужчину поймали во время продажи драгоценного металла

ЯКУТСК, 29 февраля. /ТАСС/. Оперативники в Якутии задержали местного жителя, сбытчика золота, в процессе совершения сделки по продаже, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

"В Якутии задержан сбытчик золота в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК России (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга). Указанный гражданин 1994 года рождения с целью сбыта имеющегося у него россыпного шлихового золота нашел покупателя природного сырья в другом регионе. Злоумышленник задержан оперативниками в процессе совершения сделки по продаже более 1,6 кг золота", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятого драгметалла составила около 8,4 млн рублей, изъятое золото будет обращено в доход государства.

В январе сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Якутии и Омской области пресекли межрегиональный канал пересылки золота. Оперативники изъяли из незаконного оборота золото стоимостью свыше 15,5 млн рублей. Был установлен организатор межрегионального канала пересылки золота из Якутии в Омскую область - владелец ломбарда в Омске. Из незаконного оборота изъяли более 2,6 кг россыпного шлихового золота стоимостью свыше 15,5 млн рублей.