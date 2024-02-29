В Анадыре послание Путина парламенту можно будет посмотреть в кинотеатре

Трансляция пройдет в "Полярном"

ТАСС, 29 февраля. Жители и гости столицы Чукотки - города Анадыря, впервые смогут посмотреть послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в прямом эфире в кинотеатре "Полярный".

"Впервые было принято решение показать трансляцию послания на большом экране. Кажется, это очень символично, что люди в такой важный для страны момент находятся рядом", - сказали ТАСС в кассе кинотеатра.

Там уточнили, что трансляция начнется в 21:00 по местному времени (12:00 мск). Вход в кинозал будет свободным.