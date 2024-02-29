В Хабаровском крае преступность среди подростков в 2023 году снизилась на 15%

ХАБАРОВСК, 29 февраля. /ТАСС/. Показатели преступности среди подростков снизились на 15% в Хабаровском крае за год, об этом сообщили в законодательной думе региона по итогам заседания с участием начальника УМВД РФ по краю Андрея Шабашова.

"Начальник краевого УМВД акцентировал внимание на том, что профилактическая работа сотрудников ведомства позволила снизить на 15,1% число преступлений, совершенных подростками", - рассказали в думе. В краевом парламенте ТАСС уточнили, что ситуация с криминализацией подростковой среды улучшилась в 2023 году.

По информации Шабашова, уровень преступности снизился в крае и среди других возрастных категорий. В результате профилактических мер сократилось число зарегистрированных убийств, разбоев, грабежей, краж, вымогательств. Выросло количество выявленных преступлений экономической и коррупционной направленности. Работа полиции позволила раскрыть 166 преступлений, совершенных в составе организованных групп. К уголовной ответственности привлекли 126 участников.