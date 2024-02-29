Первые группы туристов из Китая посетили восточный берег Байкала по безвизовому обмену

УЛАН-УДЭ, 29 февраля. /ТАСС/. Бурятия начала принимать туристов из Китая по безвизовому обмену между РФ и КНР. Состоялись первые после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, поездки иностранцев на зимний Байкал, сообщили ТАСС в Минтуризма республики.

"В конце января состоялось подписание подтверждения о приеме туристической группы по безвизовой поездке. В феврале республику посетили две группы из Китая. Туристы увидели лед Байкала и другие достопримечательности нашей республики", - сообщили в министерстве.

Организатор, туроператор "Спутник-Бурятия", сейчас готовится к приему следующей группы из Шанхая. В России для них сформирован тур, включающий посещение не только Бурятии, но и Иркутской области. "Это такой комбинированный маршрут, - пояснили ТАСС в компании. - Из Бурятии, в свою очередь, формируются группы, отправляющиеся в туры в КНР, то есть движение у нас началось".

Директор компании "Спутник-Бурятия" Антон Измайлов отметил, что 2024 год примечателен тем, что, как и в Китае, в Бурятии 10 февраля встретили Год Дракона. "Мы рады, что вновь имеем возможность принимать группы туристов из Китая в рамках межправительственного соглашения между нашими странами после долгого перерыва. Надеемся на увеличение туристского потока, так как интерес к нашей республике и озеру Байкал у китайского туриста растет из года в год", - сказал он.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Гостей привлекает Иволгинский дацан - центр буддизма в России, деревни, где проживают старообрядцы, а также другие локации и события, знакомящие с культурой и традициями народов Бурятии. В 2023 году регион посетили 800 тыс. туристов - это на 24% больше, чем в 2022 году. В республике побывали более 6 тыс. иностранцев, большая часть из них - жители Монголии и Китая.

Турпоток из КНР в Россию начал постепенно восстанавливаться с февраля 2023 года - после снятия действовавших на протяжении трех лет пандемийных ограничений.