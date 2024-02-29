В Магаданской области из-за сильного ветра объявили экстренное предупреждение

Порывы ветра могут достигнуть 25-30 м/с

ТАСС, 29 февраля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайной ситуации до муниципального уровня объявлено на 1 марта Магаданской области. На востоке Ольского муниципального округа ожидается ветер до 25-30 м/с с метелью, сообщает пожарно-спасательный центр региона.

"1 марта 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах и сохраняется в Ольском муниципальном округе связанной с повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - говорится в сообщении.

В Колымском УГМС добавили, что 1 марта на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточный 17-22 м/с, на востоке Ольского муниципалитета - около 25-30 м/с с метелью.