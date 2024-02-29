"Известия": Минюст подготовил законопроект о штрафах для коллекторов за навязчивость

По информации газеты, для физлиц размер взыскания может составить от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 1 млн рублей или возможна дисквалификация на срок до одного года, для юрлиц - до 2 млн рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Минюст РФ разработал законопроект с поправками в КоАП, согласно которому в стране установят штрафы до 2 млн рублей для коллекторов за навязчивое общение с гражданами. Об этом сообщают "Известия", документ есть в распоряжении газеты.

Как уточняет издание, для физлиц размер взыскания может составить от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 1 млн рублей или возможна дисквалификация на срок до одного года, для юрлиц - до 2 млн рублей.

"Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания", - приводит издание цитату из пояснительной записки.

Законопроект разработали в связи с внесением в 2023 году поправок, в том числе ужесточающих регламент общения кредиторов и должников, говорится в пояснительной записке. Эти нормы имели отложенный характер и вступили в силу с 1 февраля 2024 года.

Кроме того, министерство считает необходимым ввести для коллекторов отдельные штрафы за невыполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником. Как пишут "Известия", за это должностным лицам будет грозить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификация до одного года, для юрлиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Источник, близкий к министерству, рассказал изданию, что инициатива может быть внесена в кабмин в марте, а в Госдуму - в октябре этого года.

"Если закон установил новые требования, то штрафы за их нарушение, безусловно, нужны. Практика неоднократно показывала, что нормы не будут работать, если по ним нет мер ответственности. Хотя, конечно, она должна быть разумной. Если кредитор на час позже позвонил неплательщику, то его не надо штрафовать на 500 тыс. рублей", - сказала "Известиям" депутат Госдумы от фракции "Единой России" Наталья Костенко.