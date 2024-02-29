Почти 360 делегатов вылетели из Индии в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи

Члены делегации - это старшие школьники, студенты, молодые ученые и политические лидеры, а также преподаватели и стартаперы

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 февраля. /ТАСС/. Делегация Индии в составе почти 360 человек отправилась специальным чартерным рейсом в Россию, где ее участники представят свою страну на Всемирном фестивале молодежи. Как сообщает корреспондент ТАСС, самолет с ними вылетел в Сочи около 09:00 (06:30 мск) из делийского Международного аэропорта им. Индиры Ганди.

"В списке пассажиров 357 человек. Еще несколько человек прилетят в Сочи позже. Члены делегации - это старшие школьники, студенты, молодые ученые и политические лидеры, а также преподаватели, стартаперы. В общем - успешная молодежь, юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет", - рассказал агентству глава пресс-службы посольства России в Нью-Дели Петр Сизов.

Делегаты собирались группами, многие выкрикивали лозунги "Да здравствует Мать Индия!", несли флаги Индии и России. "Нас объединил "Комитет-360", так мы назвались по числу делегатов. Мы везем в Сочи послание Индии, которое гласит, что весь мир - одна семья. Об этом говорит древняя индийская мудрость. Молодежь всего мира должна знать друг друга, чтобы жить в мире", - сказал агентству один из делегатов по имени Ракеш.

Как рассказала корреспонденту ТАСС делегат Мадила Шарма, большинство молодых индийцев отправляются в Россию впервые. "Я тоже впервые отправляюсь в Россию, хочу увидеть как можно больше и лучше узнать русскую культуру. Я мечтаю встретиться с русскими людьми, хочу открыть для себя много нового - это главная цель", - сказала она.

Ее подруга Шивали добавила, что хочет также познакомиться с делегациями из других государств, которые приедут в Сочи со всего мира. "Хочу, чтобы они рассказали про свои страны. Чтобы мы говорили о мире, о дружелюбии", - отметила девушка.

Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Как ожидается, участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, международного сотрудничества, волонтерского движения, спорта, бизнеса, журналистики. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа фестиваля, благодаря которой его участники посетят 30 городов России.