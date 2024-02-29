На Колыме закрыли движение по участку трассы, связывающей Чукотку с остальной Россией

Ограничение продлится до 1 марта

ТАСС, 29 февраля. Минтранс Магаданской области ввел ограничение движения на Капрановском перевале на трассе Герба - Омсукчан, которая является частью дороги до Анадыря и связывает Чукотку с остальной Россией. Ограничение продлится до 1 марта, сообщило министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

"Минтранс Магаданской области сообщает о временном ограничении проезда по участку а/д Герба - Омсукчан, <...> перевал Капрановский, с 14:00 (06:00 мск) 29.02.2024 до 09:00 (01:00 мск) 1.03.2024 в связи с ДТП с участием тяжеловесного транспорта. На место схода тяжеловеса с автомобильной дороги направлена техника", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали воздержаться от выезда на этот участок дороги до восстановления проезда.