В первый энергоблок АЭС "Фукусима-1" намерены запустить два дрона и робота в форме змеи

Они помогут изучить состояние фрагментов расплавившегося ядерного топлива, которое предстоит извлечь и утилизовать

ТОКИО, 29 февраля. /ТАСС/. Администрация японской аварийной АЭС "Фукусима-1" намерена провести исследование ситуации внутри ее первого энергоблока с помощью двух небольших дронов и робота в форме змеи. В первую очередь будет изучено состояние фрагментов расплавившегося ядерного топлива, которое предстоит извлечь и утилизовать, сообщила газета Sankei.

Авария на АЭС "Фукусима-1" началась с первого энергоблока. Из-за остановки системы охлаждения там произошло первое расплавление ядерного топлива, что сопровождалось мощным взрывом водорода. Он, в частности, полностью уничтожил верхний этаж здания, обломками которого засыпаны нижние этажи и зона реактора. Эксперты считают, что извлечение ядерного топлива и другие работы не первом энергоблоке будут более сложными, чем на трех других также пострадавших энергоблоках АЭС.

Два дрона размерами 19 на 18 см предполагается запустить через отверстие во внешнем корпусе реактора. Они должны провести съемку внутри установки. Полученные изображения будет ретранслировать запущенный внутрь внешнего корпуса робот в виде змеи.

В марте 2023 года администрация АЭС с помощью подводного дрона провела исследование заполненного водой цокольного помещения под внутренним корпусом ядерного реактора. Он сильно разрушен, загроможден кусками бетона с арматурой.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки "Фукусимы-1", что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. В результате разрушения произошли и на четвертом энергоблоке, где тогда не было ядерного топлива. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. АЭС "Фукусима-1" решено полностью демонтировать, на что потребуется не менее 40 лет.