Психолог считает, что у родившихся 29 февраля нет оснований переживать

По словам Елены Поярковой, можно праздновать в другие ближайшие дни

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Людям, которые родились 29 февраля, не стоит переживать из-за повторения дня рождения раз в четыре года, можно праздновать в другие ближайшие дни, сообщила ТАСС практикующий психолог Елена Пояркова.

"Кто-то родился 1 января, а кто-то 8 марта, у всех свои особенности. Люди, которые любят отмечать праздники, они отмечают 1 марта или 28 февраля. Это не повод не отметить, конечно, это не значит, что праздник раз в четыре года", - сказала она.

По ее словам, переживания по этому поводу, как правило, продиктованы повышенной тревожностью у человека в целом.