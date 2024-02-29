В "Фобосе" заявили, что 29 февраля не побьет температурный максимум зимы в Москве

Температура воздуха в городе прогреется до 2-4 градусов тепла

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в четверг прогреется только до 2-4 градусов тепла, а значит уже не должна побить температурный максимум зимы, который составил почти 5 градусов. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Мы не ожидаем, что последний день календарной зимы в Москве станет теплее двух предыдущих дней. Вчера в Москве было почти плюс 5 градусов. Наш прогноз на сегодня говорит, что максимальная температура воздуха в столице будет плюс 2-4 градуса", - сказал он.

Максимальная температура воздуха в Москве 28 февраля достигала отметки в плюс 4,9 градуса, что стало самым высоким показателем с начала зимы, ранее сообщил Леус в своем Telegram-канале. 27 февраля температурные показатели в Москве также обновили рекордный максимум этой зимы, достигнув отметки в плюс 4,2 градуса. При этом, по словам синоптика, эти значения далеки до суточного рекорда для 27 февраля в плюс 8,4 градуса, который был установлен в 1989 году.