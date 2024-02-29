В ДНР специалисты с Камчатки помогут в восстановлении поликлиники

На ремонт выделили более 250 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Камчатский край поможет в восстановлении поликлиники в городе Светлодарске - в подшефном региону населенном пункте Донецкой Народной Республики (ДНР). На эти цели по линии федерального бюджета выделено более 250 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Планируем начать с кровли, окон - с того, что создаст целостность здания, тепловой контур, а также заменить систему отопления, инженерные сети. Я считаю, что также очень важно приемное отделение, вход - те места, где люди больше всего бывают. Дальше нужно оперативно определить детальную планировку помещений - как это все будет выглядеть. Где располагаться - с учетом дополнительной нагрузки из-за близости к фронту, фактического числа жителей, особенностей по запросам, по здоровью. Я буду предлагать поставить задание Минздраву Донецкой Народной Республики, чтобы утвердить основные параметры поликлиники Светлодарска. Исходя из них мы уже строителям передадим в проектировку сами задания", - приводятся в сообщении слова главы Камчатского края Владимира Солодова.

На эти цели по линии федерального бюджета выделено более 250 млн рублей. Ремонт запланирован в два этапа - в 2024 и 2025 годах.

Камчатский край взял шефство над двумя населенными пунктами в ДНР - городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновским. На территории населенных пунктов проводится ремонт социальных объектов. Кроме того, регион на регулярной основе формирует и отправляет гуманитарную помощь для жителей подшефных территорий в ДНР, а также ведется работа по организации поездок детей в оздоровительные лагеря. В 2023 году Камчатский край на подшефных территориях выполнил капитальный ремонт девяти объектов, в том числе двух общеобразовательных школ.