Си Цзиньпин заявил о создании в Китае новой формы цивилизации человечества

Председатель КНР назвал модернизацию в китайском стиле путем к построению могущественной страны и возрождению нации

ПЕКИН, 29 февраля. (ТАСС). Модернизация в китайском стиле открыла человечеству путь к новой форме цивилизации. Об этом, как сообщает сайт xinhuawan, заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин в предисловии к учебным материалам для кадровых работников партии.

"Модернизация в китайском стиле - это путь к построению могущественной страны и возрождению нации. Она открыла человечеству новый путь к модернизации и создала новую форму человеческой цивилизации", - указал Си Цзиньпин. Он отметил, что для КПК модернизация Китая - это "не только славная историческая миссия, но и суровое практическое испытание", в связи с чем существует настоятельная необходимость "использовать теоретическое оружие для содействия единству и росту кадров партии".

"Только с сильной теорией у нас может быть четкое направление, единодушие и уверенность в своих силах", - подчеркнул Си Цзиньпин. Он призвал использовать социалистическую мысль с китайской спецификой в новую эпоху, чтобы "по-настоящему овладеть навыками марксизма, обеспечить политическое единство и сплоченность действий при высокой степени единомыслия" в рядах партии.

В КПК в настоящее время насчитывается около 100 млн членов. Партийные структуры существуют на всех уровнях власти, в вооруженных силах, экономических субъектах, включая предприятия с иностранным капиталом. Теория Коммунистической партии Китая официально считается руководящей идеологией китайского общества.