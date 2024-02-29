На станции "Сокольники" БКЛ открылся сервисный центр московского транспорта

В частности, в центре пассажирам помогут заменить неисправные проездные билеты, получить услуги "Московского паркинга", перенести услуги с неработающей "Тройки" на новую и получить временные билеты для обучающихся

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Шестой сервисный центр московского транспорта открылся на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на станции "Сокольники". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Для пассажиров работают три окна обслуживания на выходах №3-4 станции "Сокольники" БКЛ. Сервисный центр открыт каждый день, кроме праздников, с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре пассажирам помогут заменить неисправные проездные билеты, получить услуги "Московского паркинга", перенести услуги с неработающей "Тройки" на новую, получить временные билеты для обучающихся, которые дают при перевыпуске основных, узнать о тарифах на проезд и многое другое.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, такие сервисные центры уже работают на станциях "Савеловская", "Текстильщики", "Проспект Вернадского", "Кунцевская", "Петровский парк" и "Сокольники" БКЛ. "Для горожан, которые привыкли пользоваться сервисами прямо из офиса или дома, мы перевели 75% наших услуг в режим онлайн", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.