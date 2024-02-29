Парламент Казахстана ратифицировал конвенцию ООН об использовании международных водотоков

Согласно документу, государства, в частности, могут консультироваться друг с другом, а также вступать в переговоры о возможных последствиях планируемых мер для состояния международного водотока

АСТАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил закон "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков". Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1997 году. "Конвенция представляет собой глобальный правовой механизм для содействия справедливому и устойчивому управлению поверхностными и грунтовыми водами, части которых находятся в различных государствах. В соответствии с конвенцией государства используют в пределах своей соответствующей территории международный водоток справедливым и разумным образом", - говорится в заключении комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената.

Согласно документу, государства при использовании международного водотока на своей территории берут на себя обязательства принимать все надлежащие меры для предотвращения нанесения значительного ущерба другим странам. Государства также могут консультироваться друг с другом, вступать в переговоры о возможных последствиях планируемых мер для состояния международного водотока.

После принятия парламентом закон, касающийся ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков, поступит на подпись президенту Казахстана.