Мурашко сообщил о снижении в РФ за пять лет почти на треть числа новых случаев ВИЧ

При этом охват населения скринингом вырос на 13% за 10 лет, добавил министр здравоохранения

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за последние пять лет снизилось на 30%, а охват населения скринингом вырос на 13% за 10 лет. Об этом в своем приветствии участникам и гостям II Российского конгресса по медицинской микробиологии и инфектологии сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"За пять лет на 30% снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции, а охват населения скринингом на нее вырос на 13% за 10 лет", - сказал он, отметив, что за последние 10 лет удалось достичь "определенных успехов" в борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями.

Кроме того, за 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась более чем на 50%, а смертность - более чем на 70%, добавил министр.

"Хочу отметить прогресс в области развития и применения современных методов диагностики. За последние несколько лет было модернизировано 144 лаборатории в субъектах Российской Федерации, закуплено более 6 тыс. единиц современного диагностического и медицинского оборудования", - отметил Мурашко.