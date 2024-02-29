МЧС РФ наметило перспективы сотрудничества с Никарагуа, Боливией и Венесуэлой

В ведомстве рассказали, что для боливийских коллег интересен опыт министерства в части работы центров гуманитарного реагирования

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. МЧС России определило с коллегами из Никарагуа, Боливии и Венесуэлы перспективы сотрудничества, в том числе обучения специалистов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна по профилю российского чрезвычайного ведомства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Рабочие встречи делегации МЧС России с представителями Никарагуа и Боливии состоялись в столице Никарагуа городе Манагуа. Переговоры прошли с руководством Штаба гражданской обороны Никарагуа, Национальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Никарагуа, армии Никарагуа, а также официальными представителями Боливии", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что российская сторона во главе с замглавы МЧС России Валентиной Антроповой ознакомилась с деятельностью и материально-технической базой центра МВД России в Манагуа. "С никарагуанской стороной обсудили ряд вопросов, в том числе возможность обучения специалистов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна по профилю МЧС России", - добавили в ведомстве. Кроме того, внимание уделено перспективам дальнейшего оказания гуманитарного содействия Никарагуа со стороны России в укреплении национальной службы борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Кроме того, в МЧС рассказали, что для боливийских коллег интересен опыт МЧС России в части работы центров гуманитарного реагирования. "Боливия рассматривает возможность создания у себя аналогичного объекта. Это позволит государству участвовать в регулярном информационном обмене данными космического мониторинга и дистанционного зондирования земли, а значит предупреждать возникновение и минимизировать последствия уже произошедших чрезвычайных ситуаций", - пояснили в пресс-службе.

Российско-венесуэльское профильное сотрудничество имеет большой потенциал развития. МЧС России готово организовать обучение венесуэльских специалистов пожарно-спасательного профиля в ведомственных вузах, что позволит укрепить потенциал национальной спасательной службы Венесуэлы в области реагирования на чрезвычайные ситуации.

Также, учитывая дружественный характер отношений России с Венесуэлой и Боливией, иностранные коллеги рассмотрят возможность приобретения статуса наблюдателя или члена Международной организации гражданской обороны в ближайшее время. Кроме того, иностранные коллеги рассмотрят возможность посетить международный салон "Комплексная безопасность - 2024".