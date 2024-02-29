Парламент Казахстана ратифицировал протокол ЕАЭС о продлении сроков регистрации медизделий

Документ направлен на "создание условий для обеспечения потребностей системы здравоохранения государств - членов ЕАЭС в медицинских изделиях, исключающих угрозу возникновения их дефицита"

АСТАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон "О ратификации протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года". Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Протокол подписан в феврале 2023 года в Москве. Он направлен на "создание условий для обеспечения потребностей системы здравоохранения государств - членов ЕАЭС в медицинских изделиях, исключающих угрозу возникновения их дефицита", говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената. В нем отметили, что законом предусмотрено продление до 31 декабря 2025 года сроков подачи заявлений об экспертизе или регистрации медицинского изделия в соответствии с национальным законодательством.

Планируется, что принятие закона будет способствовать укреплению сотрудничества стран в области здравоохранения и формированию более эффективного общего рынка медицинских изделий между государствами ЕАЭС.

После принятия парламентом закон, касающийся ратификации протокола ЕАЭС о сроках регистрации медизделий, поступит на подпись президенту Казахстана.