В ДНР Амвросиевский реабилитационный центр с 2019 года принял 3 тыс. пациентов

Сопровождавший главу региона Дениса Пушилина главный врач Эдуард Белецкий сообщил, что сейчас медучреждение специализируется на работе с бойцами СВО

ДОНЕЦК, 29 февраля. /ТАСС/. Около 3 тыс. пациентов прошли лечение в Амвросиевском реабилитационном центре на востоке ДНР с начала его работы. Об этом сообщил посетивший лечебное учреждение глава ДНР Денис Пушилин.

"С момента открытия в 2019 году реабилитационного центра в Амвросиевке лечение в нем прошли 3 000 человек, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - Реабилитационный центр возродился из руин, оставшихся от заброшенного при Украине пионерского лагеря".

Он добавил, что помощь в оформлении документов для лечения в центре оказывает региональное отделение фонда "Защитники Отечества". По словам сопровождавшего Пушилина главного врача учреждения Эдуарда Белецкого, сейчас центр специализируется на работе с бойцами СВО. Сегодня для них доступен полноценный спектр физиопроцедур, в планах - достроить второй корпус со стоматологическим кабинетом, соляной комнатой, возможностями для водо- и грязелечения.