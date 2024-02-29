В Белоруссии прогнозируют снижение числа въезжающих в Литву фур на 40% с 1 марта

Государственный пограничный комитет республики сообщил, что за минувшие сутки сотрудники четырех функционирующих литовских погранпереходов пропустили на свою территорию только 32% фур от нормы

МИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Закрытие Литвой двух пунктов пропуска на белорусской границе приведет к снижению количества пропускаемых литовской стороной грузовых автомобилей на 40%. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии (ГПК).

"1 марта Литва в одностороннем порядке закроет пункты пропуска "Лаворишкес" (сопредельный белорусский - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Беларусью. Кроме того, вводятся ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через [пункты пропуска] "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"), - говорится в сообщении. - В связи с этим прогнозируется уменьшение ежесуточного количества грузовиков, фактически запускаемых на литовскую территорию сопредельной стороной, примерно на 40%".

В погранкомитете отметили, что за минувшие сутки сотрудники четырех функционирующих литовских погранпереходов пропустили на свою территорию только 32% фур от нормы. При этом через планируемые к закрытию два пункта пропуска проследовало в общей сложности 13% транспорта.

"Литовское направление остается самым загруженным для грузового транспорта на границе Беларуси и стран Евросоюза. Несмотря на это, сопредельная сторона целенаправленно продолжает создавать препятствия в пересечении границы грузоперевозчикам и собственным гражданам. Под предлогом обеспечения выполнения международных санкций и снижения рисков безопасности литовские власти преследуют цель сокращения потока граждан, транспорта и товаров через литовско-белорусскую границу. Подобное решение приведет к перераспределению транспортных потоков и существенному росту нагрузки на "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"), - заявили в ГПК Белоруссии.

Кабинет министров Литвы 21 февраля одобрил предложение МВД прекратить движение через два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Литовские власти утверждают, что эти меры принимаются в интересах национальной безопасности, борьбы с контрабандой и нарушением режима санкций. МИД Белоруссии заявил, что Минск будет вынужден жестко отреагировать на крайне недружественные действия Вильнюса "с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран".

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза ранее под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.