На Ставрополье удвоили выплаты военнослужащим по контракту

Финансирование расходов в связи с выплатами возьмет на себя краевой бюджет

СТАВРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Региональные единовременные выплаты военнослужащим по контракту на Ставрополье увеличили со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.

"С учетом поправок законопроект предусматривает установление единовременной денежной выплаты в размере 200 тыс. рублей каждому заключившему контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации в 2024 году", - сказала она в ходе заседания Думы Ставрополья.

Депутаты краевого парламента утвердили законопроект сразу в двух чтениях, в том числе окончательном.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров поручил удвоить региональные единовременные выплаты контрактникам. Согласно пояснительной записке к законопроекту, финансирование расходов в связи с выплатами возьмет на себя краевой бюджет.

По предварительным данным военного комиссариата края, в 2024 году около 500 жителей Ставрополья могут заключить контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы.