На Кубани исключили вирусные заболевания из причин массовой гибели голубей

В конце января на территории ООО "Агрофирма Луч" были обнаружены более 2 тыс. погибших птиц

КРАСНОДАР, 29 февраля. /ТАСС/. Специалисты исключили по результатам лабораторных исследований вирус гриппа птиц и болезнь Ньюкасла из причин гибели более 2 тыс. голубей в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального департамента ветеринарии.

"По результатам лабораторных исследований вирус гриппа птиц и болезни Ньюкасла не выявлены. Ситуация находится под контролем ветеринарной службы Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В конце января в Динском районе в лесополосе на территории ООО "Агрофирма Луч" были обнаружены более 2 тыс. погибших особей дикого голубя вяхиря. Для выяснения причин специалисты отобрали пробы, сообщалось, что инспектором охотнадзора министерства природных ресурсов Краснодарского края было подано заявление в ОМВД России по Динскому району для проведения разбирательств.