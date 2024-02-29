В Подмосковье ввели новые меры поддержки для участников СВО

В частности, теперь бесплатная путевка в центр реабилитации "Ясенки" доступна не только бойцу, но и одному из членов его семьи

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Несколько новых мер поддержки, направленных на помощь в реабилитации, ввели в Московской области для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В регионе ввели дополнительные меры поддержки участников СВО. Теперь бесплатная путевка в центр реабилитации "Ясенки" доступна не только бойцу, но и одному из членов его семьи, также во время реабилитации и после боец будет бесплатно получать нужное ему техническое средство реабилитации", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что для реабилитации бойцов в центре "Ясенки" разработаны уникальные программы, курс рассчитан на 21 день, а в конце этого года в центре откроется бассейн.

"Мы понимаем, что жены, родители хотят быть рядом и помогать восстанавливаться бойцу, и поэтому реализовали такую возможность совершенно бесплатно", - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.