В Сочи из Ашхабада вылетели туркменские участники Всемирного фестиваля молодежи

В числе туркменских участников преподаватели вузов, студенты, ученики, специалисты ведомств и консультант по цифровым услугам

АШХАБАД, 29 февраля. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи из Туркмении в ночь на четверг вылетели из Ашхабада в Сочи. Об этом сообщила журналистам первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

"В ночь на 29 февраля 17 участников из Туркмении вылетели из Ашхабада в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи", - сказала она.

В числе туркменских участников преподаватели вузов, студенты, ученики, специалисты ведомств и консультант по цифровым услугам. Они представляют Международный университет гуманитарных наук и развития, Институт международных отношений МИД Туркмении, Университет нефти и газа, министерство финансов и экономики страны, Туркменский государственный институт финансов, совместную туркмено-российскую общеобразовательную школу имени А. С. Пушкина, ЮНИСЕФ в Туркмении и представительство Россотрудничества в Ашхабаде.

Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Как ожидается, участие в нем примут 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, международного сотрудничества, волонтерского движения, спорта, бизнеса, журналистики. С 10 по 17 марта пройдет региональная программа фестиваля, благодаря которой его участники посетят 30 городов России.