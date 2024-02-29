На Ставрополье участникам СВО начнут компенсировать покупку газового оборудования

На предоставление денежной компенсации в 2024 году из краевого бюджета направят 8 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Перечень льготников программы социальной догазификации расширен на Ставрополье. Расходы на покупку внутридомового газового оборудования начнут компенсировать в том числе участникам специальной военной операции, сообщила председатель комитета краевого парламента по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.

"Предлагается предоставить право на получение единовременной денежной компенсации части расходов <...> лицам, относящимся к категории участников специальной военной операции, членам их семей, а также лицам, осуществляющими уход за детьми-инвалидами", - сказал она на заседании краевого парламента.

Внесение изменений в соответствующий закон о предоставлении меры социальной поддержки утверждено депутатами сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. Согласно пояснительной записке к законопроекту, на предоставление единовременной денежной компенсации в 2024 году из краевого бюджета направят 8 млн рублей. В случае необходимости, дополнительные средства будут предусмотрены при очередных бюджетных корректировках.

С 1 января 2023 года 15 категориям граждан на Ставрополье предоставляется единовременная компенсация расходов на проведение работ внутри границ земельных участков по догазификации и приобретение внутридомового газового оборудования. В число льготников ранее были включены ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, блокадники, труженики тыла, дети войны, инвалиды, ветераны боевых действий, малоимущие и многодетные семьи.

Президент РФ Владимир Путин в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Выступая на форуме "Российская энергетическая неделя", глава государства поручил продлить программу с учетом поступления новых заявок.