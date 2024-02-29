Эстония не планирует закрывать МАПП "Койдула" на границе с Россией

Начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД республики Янек Мяги считает, что закрытие погранпункта "усложнило бы жизнь людей, работающих по другую сторону границы"

ВИЛЬНЮС, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Эстонии не намерены закрывать международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Койдула" на границе с Россией. Об этом сообщил начальник департамента пограничной и миграционной политики министерства внутренних дел (МВД) республики Янек Мяги.

"Анализ ясно показал, что одно дело - экономия, а другое - влияние на общество, и примером тому служит потеря рабочих мест, что в свою очередь может привести к оттоку людей", - приводит его слова портал гостелерадио ERR. По мнению Мяги, закрытие погранпункта "усложнило бы жизнь людей, работающих по другую сторону границы". Это могло бы привести к ухудшению положения местных предприятий и сокращению доходов приграничных районов.

"Торговля с Россией постоянно снижается, сокращается поток людей, но на основе текущих тенденций нецелесообразно делать далекоидущие выводы", - отметил чиновник, упомянув Финляндию, которая "закрыла свои приграничные пункты и продлевает это решение каждые несколько месяцев".

Как сообщает портал, летом 2023 года МВД обратилось к другим ведомствам с инициативой закрыть МАПП "Койдула". Министерство финансов Эстонии поддержало это предложение, подсчитав, что реализация данного решения позволит Таллину сэкономить около €11 млн на ремонте и обслуживании погранпункта.

Рядом с МАПП "Койдула" расположены российский пункт пропуска "Кучинина гора", через который проходят автомобильная дорога и железнодорожный путь в близлежащий город Печоры Псковской области РФ.