Сообщить в ОП о нарушениях на президентских выборах сможет любой желающий

Ситуационный центр ОП РФ по наблюдению за выборами откроется 14 марта

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Любой гражданин России сможет сообщить в ситуационный центр Общественной палаты (ОП) РФ о нарушениях во время голосования на выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

"Работа ситуационного центра рассчитана не только на наблюдателей. Сообщить о нарушениях, заполнить золотой стандарт вместе с волонтером центра может любой гражданин страны", - говорится в сообщении.

Ситуационный центр ОП РФ по наблюдению за выборами откроется 14 марта. "Информация о его работе в оперативном режиме будет размещаться на главной странице портала monitoring.oprf.ru. Платформа будет запущена в марте 2024 года", - уточнили в пресс-службе.

Доступ в ситуационный центр будет открыт для всех желающих. "На его площадке будут организованы технические туры, в ходе которых гости смогут познакомиться с работой различных подразделений центра. Интерактивные обучающие программы от экспертов-практиков в сфере электоральных процедур, позволят почувствовать себя в роли наблюдателя на избирательном участке", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что все наблюдатели включены в цифровую экосистему общественного наблюдения, разработанную ОП РФ. "Зарегистрировавшись в ней, каждый может заполнить золотой стандарт (чек-лист из более 60 вопросов - прим. ТАСС) самостоятельно либо сообщить об отклонениях при помощи мобильного приложения", - отметили в пресс-службе.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Ситуационный центр Общественной палаты по наблюдению за выборами будет работать в течение всех дней голосования. Итоги работы центра подведут 18 марта. ОП РФ осуществляет общественное наблюдение на выборах с 2018 года. ТАСС - информационный партнер ситуационного центра.