Reuters: SpaceX приостановила переговоры с Вьетнамом насчет услуг Starlink

По сведениям источников агентства, страна намерена модернизировать интернет-инфраструктуру после недавних сбоев в ее работе в подводных оптоволоконных кабелях

ЛОНДОН, 29 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX Илона Маска приостановила переговоры с Ханоем о реализации планов по предоставлению услуг связи Вьетнаму с помощью системы Starlink. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

По их данным, страна в Юго-Восточной Азии намеревается модернизировать интернет-инфраструктуру после недавних сбоев в ее работе в подводных оптоволоконных кабелях. Вьетнам также нуждается в спутниковой связи Starlink с целью обеспечения интернетом населения горных районов.

Однако переговоры были прерваны из-за SpaceX в конце 2023 года после нескольких раундов. Представители компании добивались исключения из правил, предусматривающих, что максимальная доля иностранных инвестиций в телекоммуникационных фирмах Вьетнама не может превышать 50%, указывает агентство.

SpaceX и министерство информации и коммуникаций Вьетнама пока не комментировали ситуацию.