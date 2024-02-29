Железнодорожники в Москве с ноября убрали более 8 млн куб. м снега

Рекордные объемы снега - 132 тыс. куб. м - были вывезены 18 января

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Столичные железнодорожники с ноября по февраль убрали свыше 8 млн куб. м снега. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники столичной магистрали убрали с инфраструктуры 8 млн 126,7 тыс. куб. м снега с начала климатической зимы (ноябрь - февраль), которая в этом году выдалась самой снежной за последние 10 лет. Этого хватило бы, чтобы построить горнолыжную трассу высотой почти 270 м и длиной 1 км. Рекордные объемы снега - 132 тыс. куб. м были вывезены 18 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по очистке инфраструктуры во время снегопадов велась в круглосуточном режиме, к ликвидации последствий аномальных осадков привлекалась специализированная техника и дополнительные ресурсы железнодорожников.

"Благодаря слаженным действиям из-за непогоды зимой не было допущено серьезных отклонений в графике движения поездов", - заключили в компании.