В Новосибирске скрипку, изготовленную в монастыре ЛНР, передали музыкальной школе

Инструмент сделали по эталону Страдивари

НОВОСИБИРСК, 29 февраля. /ТАСС/. Новосибирская филармония передала в дар детской музыкальной школе скрипку, изготовленную из 200-летнего дерева наместником мужского монастыря из Луганской Народной Республики (ЛНР). Инструмент был изготовлен по эталону Страдивари, который применялся в XVIII веке, сообщили ТАСС в пресс-службе областной филармонии.

"Инструмент изготовлен из ели. Дереву около 200 лет, специально заказывали во Франции. Трудился над ним наместник Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря архимандрит Варфоломей. В Новосибирск инструмент привез [титулованный скрипач-виртуоз] Михаил Симонян - советник губернатора Новосибирской области. Он много времени проводит в Донбассе, занимается гуманитарными конвоями, систематизирует и организует помощь защитникам Отечества, бывает на передовой", - сообщили в пресс-службе.

Симонян, который также является руководителем Сибирского фестивального оркестра, рассказал, что монастырь, где изготавливают скрипки, находится в селе Чугинка (ЛНР). При монастыре работает мастерская по изготовлению скрипичных инструментов: скрипок, виолончелей, альтов. "В Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре скрипичные мастера работают по эталонным формам Страдивари и Гварнери, применяя в основном шаблон 1743 года. Отец Варфоломей учился этому мастерству за границей. Теперь он передает опыт подмастерьям - своим ученикам. При поддержке и по инициативе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова Новосибирская филармония приобрела две скрипки. Одну из них сегодня дарим детской музыкальной школе №1 в преддверии ее 90-летнего юбилея", - приводит слова Симоняна пресс-служба.