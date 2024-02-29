Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее проинформировал президента Владимира Путина о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин планирует посетить Авдеевку, когда будет возможность. Об этом он сообщил журналистам в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Безусловно, планирую [посетить Авдеевку], <…> когда будет возможность", - сказал он.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о переходе Авдеевки в Донбассе под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку.