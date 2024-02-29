Во Всемирном фестивале молодежи примут участие около 80 активистов из Запорожской области

Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что члены делегации прошли специализированную подготовку

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Порядка 80 активистов из Запорожской области примут участие во Всемирном фестивале молодежи (ВМФ), который пройдет с 29 февраля по 7 марта на федеральной территории Сириус. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В запорожскую делегацию вошли 80 самых активных, мотивированных и неравнодушных молодых людей нашего региона: активисты, волонтеры, авторы образовательных курсов, те, кто сегодня трудится над тем, чтобы завтра строить наше будущее", - написал глава Запорожской области.

Он отметил, что члены делегации региона прошли специализированную подготовку.

"Чтобы стать волонтерами ВФМ, наши ребята прошли большой отбор и обучение на базе Молодежного ресурсного центра Запорожской области, который вошел в список 27 центров подготовки волонтеров по всей стране и стал единственным в новых регионах", - сообщил Евгений Балицкий.