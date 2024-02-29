Нижегородская область приступает к проектированию восточного обхода Нижнего Новгорода

По словам главы областного Минтранса Павла Саватеева, уже подготовлена конкурсная документация

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 февраля. /ТАСС/. Нижегородская область подготовила необходимую конкурсную документацию для создания проекта по строительству восточного обхода Нижнего Новгорода, сообщил на заседании законодательного собрания министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Саватеев.

В сентябре 2023 года губернатор Глеб Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти региона в ближайшее время рассчитывают построить обходы Нижнего Новгорода и Балахны.

"Что касается восточного обхода [Нижнего Новгорода], мы сейчас приступаем к проектированию этого объекта, у нас уже подготовлена конкурсная документация, в ближайшее время будет запущена вся процедура. Это будет очень капиталоемкий проект, [поэтому] силами области, силами дорожного фонда мы этот объект не потянем. Чтобы заявиться в федерацию нужен проект, нужно посчитать стоимость, нужно собрать необходимый пакте документов, который нам тоже полностью понятен", - сказал глава областного Минтранса.

Он отметил, что средства на строительство обхода Балахны заложены в бюджете, однако этого объема, по мнению региональных властей, пока недостаточно. "Мы считаем, что на текущий момент для реализации данного проекта все-таки нужно еще дорабатывать этот объем финансирования, мы этим как раз очень плотно занимаемся также с Минтрансом [России], также с федеральным дорожным агентством", - объяснил Саватеев.

По его словам, средства на возобновление работ по южному обходу Нижнего Новгорода в федеральном бюджете до 2027 года пока не запланированы. "Мы долго общаемся с представителями Министерства транспорта [России], с представителями Росавтодора, пока что до 2027 года, к сожалению, у них средства не предусмотрены на возобновление этих работ", - сказал министр.

Саватеев также напомнил, что в самом Нижнем Новгороде запланировано строительство дублера проспекта Гагарина. На эти работы средства уже выделены, заключена концессия. В ближайшее время дорожники должны приступить к реализации проекта.