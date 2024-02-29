Двери посольства Израиля в Хельсинки вымазали красной краской

По данным газеты Helsingin Sanomat, предполагаемое преступление, скорее всего, произошло утром 28 февраля

ХЕЛЬСИНКИ, 29 февраля. /ТАСС/. Посольство Израиля в Финляндии подверглось вандализму - двери миссии были вымазаны красной краской. Об этом сообщает в четверг газета Helsingin Sanomat.

Полиция Хельсинки подтвердила изданию, что по факту вандализма было подано заявление. Предполагаемое преступление, скорее всего, произошло 28 февраля утром, отмечает газета.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.