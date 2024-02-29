В Мариуполе до конца года восстановят 187 домов, ранее определенных под снос

Всего в городе в этом году развернут порядка 200 строительных площадок под жилищное строительство

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Строители до конца 2024 года восстановят в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) 187 жилых домов, значительно пострадавших в ходе боев и ранее определенных под снос. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В этом году [в Мариуполе] закончим все тяжело разрушенные дома. Мы изначально, когда заходили, планировали снести большее количество домов, а потом посчитали, что все-таки большая часть домов, где-то порядка 187, которые были в списке к сносу, мы восстанавливаем. То есть, по сути, мы их строим заново. Где-то - полдома", - сказал Хуснуллин в эфире Первого канала.

По его словам, всего в Мариуполе в этом году развернут порядка 200 строительных площадок под жилищное строительство.