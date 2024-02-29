Путин назвал невысокие доходы многодетных семей наиболее острой проблемой

Президент России отметил, что в 2000 году за чертой бедности в России находились более 42 млн человек

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает одной из самых острых проблем РФ невысокие доходы, в том числе многодетных семей. Об этом он сообщил в своем послании Федеральному собранию.

"Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи", - сказал президент. По его данным, в 2000 году за чертой бедности в России находились более 42 млн человек. "С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально", - сказал Путин, указав, что по итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 млн человек.