Путин поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Уровень бедности среди многодетных семей в России к 2030 году необходимо сократить вдвое, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей", - сказал глава российского государства.