Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте
свежую версию
Используя сайт tass.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в
Политике обработки Персональных данных
OK
29 февраля, 09:43
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024
Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья"
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья".
Новость дополняется.
Теги:
Путин, Владимир Владимирович
Россия