29 февраля, 09:43
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья"

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Путин объявил о запуске нового национального проекта "Семья".

Новость дополняется. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия