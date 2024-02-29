Путин заявил о начале строительства школ лидерского уровня в РФ в 2024 году

По словам президента, на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет выделено более 9 млрд рублей

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия в 2024 году приступит к строительству школ лидерского уровня, до 2030 года будет открыто 12 таких образовательных учреждений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Наше школьное образование всегда славилось новаторами, уникальными авторскими методиками. Именно таким учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ", - сказал президент.

Он сообщил, что строительство первой образовательной школы лидерского уровня начнется уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах - на Дальнем Востоке, в Сибири, в Донбассе.

Глава государства отметил, что на обновление инфраструктуры педагогических вузов будет выделено более 9 млрд рублей из федерального бюджета.