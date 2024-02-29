Путин: доступ к высокоскоростному интернету надо обеспечить по всей территории РФ

Президент РФ отметил, что условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Доступ граждан России к высокоскоростному интернету должен быть на всей территории страны в горизонте текущего десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства отметил, что для этих целей будет расширена спутниковая группировка - на ее развитие направят 116 млрд рублей.

"Условия для использования цифровых систем должны быть не только в мегаполисах, но и в малых городах, в сельских территориях и отдаленных районах, вдоль федеральных и региональных трасс, местных дорог", - подчеркнул президент.

"Для этого уже в горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России. Решим эту задачу в том числе за счет кратного наращивания нашей спутниковой группировки - направим на ее развитие 116 млрд рублей", - сказал Путин.