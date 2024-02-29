Путин заявил, что программу "Пушкинская карта" расширят

Как отметил президент, с помощью нее "школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу "Пушкинская карта".

"Предлагаю также расширить программу "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки", - сказал он в послании Федеральному собранию.

Также с помощью программы учреждения культуры получают стимул для развития и запуска новых проектов, в том числе с участием бизнеса. "Прошу правительство подготовить здесь свои дополнительные предложения", - добавил он.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.