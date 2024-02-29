Путин: более 100 млрд рублей направят на творческие проекты в кино и интернете за 6 лет

Как отметил президент, будет обновляться инфраструктура музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Более 100 млрд рублей планируется направить на просветительские и другие творческие проекты в кино, интернете и соцсетях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 млрд рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете, социальных сетях" - сказал президент.